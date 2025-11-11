FA предъявила Ганнибалу обвинения за плевок в фанатов "Лидса"

Полузащитнику "Бернли" Ганнибалу Межбри были предъявлены обвинения за плевок в сторону "Лидса".

18 октября "Бернли" переиграл "Лидс" на своем поле со счетом 2:0, однако эта победа была омрачена поступком Ганнибала.



Еще до своего появления на замену, разминаясь у бровки, Ганнибал плюнул в сторону гостевых болельщиков, один из которых затем пожаловался на прилетевшую в него слюну.



Совместное расследование полиции Ланкашира и FA обернулось выдвижением обвинений в адрес 22-летнего игрока сборной Туниса, у которого теперь есть время до 28 ноября, чтобы предоставить свой ответ Ассоциации.



Добавим, Межбри выступает за "Бернли" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 9.4 млн. фунтов в августе 2024. К настоящему моменту Ганнибал провел 50 матчей за "бордовых" во всех соревнованиях, забив один гол.