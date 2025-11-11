"Фулхэм" задумывается о расставании с Марку Силвой
"Фулхэм" задумывается о расставании со своим главным тренером Марку Силвой.
"Фулхэм" еще с лета пытается договориться с Силвой о новом контракте, но безуспешно — Марку не демонстрирует желания продлевать свое действующее соглашение, рассчитанное до конца сезона.
48-летний португалец открыто выражал свое разочарование недостаточной активностью клуба на трансферном рынке.
На контрактную ситуацию наложились ухудшившиеся результаты. "Фулхэм" проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге, и руководство "дачников" всерьез опасается, что их клуб будет втянут в борьбу за выживание.
Если Силва все равно не будет продлевать свой контракт, то для "Фулхэма" может иметь смысл не ждать до следующего лета, а уже сейчас пригласить другого тренера, который встряхнет команду.
Учитывая все это, будущее Силвы в "Фулхэме" находится под большим вопросом, и сейчас боссы клуба решают, как им поступить с Марку, который выиграл 86 из своих 198 матчей после назначения в 2021 году.
11.11.2025 19:00
Просмотров: 72
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: