"Фулхэм" задумывается о расставании с Марку Силвой

"Фулхэм" задумывается о расставании со своим главным тренером Марку Силвой.

"Фулхэм" еще с лета пытается договориться с Силвой о новом контракте, но безуспешно — Марку не демонстрирует желания продлевать свое действующее соглашение, рассчитанное до конца сезона.



48-летний португалец открыто выражал свое разочарование недостаточной активностью клуба на трансферном рынке.



На контрактную ситуацию наложились ухудшившиеся результаты. "Фулхэм" проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге, и руководство "дачников" всерьез опасается, что их клуб будет втянут в борьбу за выживание.



Если Силва все равно не будет продлевать свой контракт, то для "Фулхэма" может иметь смысл не ждать до следующего лета, а уже сейчас пригласить другого тренера, который встряхнет команду.



Учитывая все это, будущее Силвы в "Фулхэме" находится под большим вопросом, и сейчас боссы клуба решают, как им поступить с Марку, который выиграл 86 из своих 198 матчей после назначения в 2021 году.