Невилл: "Вирц выглядел маленьким мальчиком против "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц был похож на "маленького мальчика" в матче против "Манчестер Сити".

После своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов Вирц не совершил ни одного результативного действия в Премьер-Лиге, и поражение 3:0 от "Сити" в минувшее воскресенье не стало исключением.



Невилл понимает, что Вирц все еще находится в процессе адаптации, но Гари все равно ожидал от 22-летнего немца большего на "Этихад".



"Вирц — это проблема. Назовем это так. Это вызывает беспокойство. Речь об игроке за 100 с лишним миллионов фунтов. Несколько недель назад я говорил, что Керкез выглядел маленьким мальчиком. Сегодня, думаю, Вирц выглядел маленьким мальчиком. Так быть не должно".



"Мы осторожничаем насчет него несколько месяцев, говорим, что он молод, он прибыл из другой страны, но речь об игроке за 100 с лишним миллионов фунтов, и вскоре тебе нужно начать проявлять себя".



"Разумеется, он на кое-что способен, он действительно хороший игрок, он обладает великолепной техникой, но сегодня Матеуш Нунеш и другие его затерзали".



"Он мотался по полю и не сделал качественных вещей, поэтому его игра вызывает настоящее беспокойство", — сообщил Невилл в своем подкасте.