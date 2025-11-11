"Сити" и "Реал" следят за Собослаи
"Манчестер Сити" и испанский "Реал" проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Доминику Собослаи.
Собослаи выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "РБ Лейпциг" летом 2023, завоевав с "красными" титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
В этом сезоне 25-летний венгр сыграл каждую минуту каждого матча "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, попутно забив один гол и отдав одну результативную передачу.
По информации AS, "Сити" и "Реал" внимательно следят за ситуацией вокруг Собослаи, у которого останется два года по контракту после окончания этого сезона.
"Ливерпуль" делает все возможное, чтобы удержать Собослаи, предлагая Доминику новую сделку с повышением его текущей зарплаты в 120,000 фунтов в неделю.
