"Сити" и "Реал" следят за Собослаи

Доминик Собослаи "Манчестер Сити" и испанский "Реал" проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Доминику Собослаи.

Собослаи выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "РБ Лейпциг" летом 2023, завоевав с "красными" титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

В этом сезоне 25-летний венгр сыграл каждую минуту каждого матча "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, попутно забив один гол и отдав одну результативную передачу.

По информации AS, "Сити" и "Реал" внимательно следят за ситуацией вокруг Собослаи, у которого останется два года по контракту после окончания этого сезона.

"Ливерпуль" делает все возможное, чтобы удержать Собослаи, предлагая Доминику новую сделку с повышением его текущей зарплаты в 120,000 фунтов в неделю.




Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Реал, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1290

Последние комментарии:




  1. dnssda 11.11.2025 18:11 # dnssda
    Сити то куда лезет

    (ответить)

  2. seregaball 11.11.2025 15:00 # seregaball
    Пойдёт в Сити и как Ковачич сезон поиграет и потеряется

    (ответить)

  3. dvaodinfy 11.11.2025 12:16 # dvaodinfy
    бля да, го в Сити. Колбасу разорвет нахуй.

    (ответить)

