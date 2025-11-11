"Челси" проявляет серьезный интерес к Эйонгу

Этта Эйонг Нападающий испанского "Леванте" Этта Эйонг вызывает серьезный интерес со стороны "Челси".

Эйонг выдающимся образом начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные в этом сезоне Ла Лиги.

22-летний камерунец заслужил репутацию одного из ярчайших молодых нападающих в испанском футболе, оказавшись на радаре у ведущих клубов Европы.

Как сообщает Goal, за успехами Эйонга следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", но повышенный интерес к Этте проявляют "Челси" и "Барселона".

Опередить конкурентов пытался московский ЦСКА, предложив 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) за Эйонга, однако "Леванте" ответил отказом, а сам Этта не проявил интереса к переезду в Россию, несмотря на огромную зарплату.




  1. blueswin 11.11.2025 10:36 # blueswin
    Челси уже приобрёл нападающего на след.сезон, просто вы забыли об этом

    https://fapl.ru/posts/117157/

    намного качественне

