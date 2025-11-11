"Челси" проявляет серьезный интерес к Эйонгу

Нападающий испанского "Леванте" Этта Эйонг вызывает серьезный интерес со стороны "Челси".

Эйонг выдающимся образом начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные в этом сезоне Ла Лиги.



22-летний камерунец заслужил репутацию одного из ярчайших молодых нападающих в испанском футболе, оказавшись на радаре у ведущих клубов Европы.



Как сообщает Goal, за успехами Эйонга следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", но повышенный интерес к Этте проявляют "Челси" и "Барселона".



Опередить конкурентов пытался московский ЦСКА, предложив 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) за Эйонга, однако "Леванте" ответил отказом, а сам Этта не проявил интереса к переезду в Россию, несмотря на огромную зарплату.