"Челси" проявляет серьезный интерес к Эйонгу
Нападающий испанского "Леванте" Этта Эйонг вызывает серьезный интерес со стороны "Челси".
Эйонг выдающимся образом начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные в этом сезоне Ла Лиги.
22-летний камерунец заслужил репутацию одного из ярчайших молодых нападающих в испанском футболе, оказавшись на радаре у ведущих клубов Европы.
Как сообщает Goal, за успехами Эйонга следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", но повышенный интерес к Этте проявляют "Челси" и "Барселона".
Опередить конкурентов пытался московский ЦСКА, предложив 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) за Эйонга, однако "Леванте" ответил отказом, а сам Этта не проявил интереса к переезду в Россию, несмотря на огромную зарплату.
11.11.2025 10:00
Челси уже приобрёл нападающего на след.сезон, просто вы забыли об этом
намного качественне
