"Челси" объявил, что покупает Эмегу в 2026 году

Эммануэль Эмега "Челси" объявил о достигнутой договоренности насчет покупки нападающего французского "Страсбурга" Эммануэля Эмеги.

Эмега забил 14 голов и отдал три результативные в 27 матчах Лиги 1 прошлого сезона, заслужив репутацию одного из лучших молодых нападающих в Европе.

На фоне растущего интереса к Эмеге со стороны других клубов "Челси" задействовал свои связи со "Страсбуром", который имеет общих с "синими" владельцев, и согласовал переход Эммануэля летом 2026.

Сам 22-летний голландец согласовал с "Челси" контракт на семь лет, при этом финансовые условия сделки не разглашаются.




Метки Страсбур, трансферы, Челси, Эмега

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 381

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsfann 12.09.2025 16:48 # arsfann
    Ну что за помойка, только эмеги, факунды,сосунги и прочее дерьмо могут тут играть.

    (ответить)

  2. gidro-met 12.09.2025 16:23 # gidro-met
    Было чуквы и чуквемеки , а стали Эссуги и Эмеги. Но вообще по дефиците на рынке народу это будет актив за 30-40 лямов на всякий случай

    (ответить)

  3. sellman 12.09.2025 16:18 # sellman
    Очередной куй пойми кто, пока из молодых бистяр надежда только на Эставо, Сантоса и Кенду, который в следующем году приедет.

    Остальные — кто вообще такие, балядь)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: