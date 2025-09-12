"Челси" объявил, что покупает Эмегу в 2026 году
"Челси" объявил о достигнутой договоренности насчет покупки нападающего французского "Страсбурга" Эммануэля Эмеги.
Эмега забил 14 голов и отдал три результативные в 27 матчах Лиги 1 прошлого сезона, заслужив репутацию одного из лучших молодых нападающих в Европе.
На фоне растущего интереса к Эмеге со стороны других клубов "Челси" задействовал свои связи со "Страсбуром", который имеет общих с "синими" владельцев, и согласовал переход Эммануэля летом 2026.
Сам 22-летний голландец согласовал с "Челси" контракт на семь лет, при этом финансовые условия сделки не разглашаются.
12.09.2025 16:00
Просмотров: 381
Ну что за помойка, только эмеги, факунды,сосунги и прочее дерьмо могут тут играть.
Было чуквы и чуквемеки , а стали Эссуги и Эмеги. Но вообще по дефиците на рынке народу это будет актив за 30-40 лямов на всякий случай
Очередной куй пойми кто, пока из молодых бистяр надежда только на Эставо, Сантоса и Кенду, который в следующем году приедет.
Остальные — кто вообще такие, балядь)
