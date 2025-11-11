Каррагер: "Ньюкасл" подвел Эдди Хау"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Ньюкасл" подвел своего главного тренера Эдди Хау.

После поражения 3:1 от "Брентфорда" в минувший уикенд "Ньюкасл" обнаружил себя всего в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги.



Однако Каррагер убежден, что в этом нет вины Хау, который уже несколько лет делает творит чудеса, вопреки хаосу внутри клуба.



"Когда бы он ни ушел из клуба, он запомнится как один из величайших тренеров "Ньюкасла". Посмотрите, что он сделал, когда принял их на дне таблицы. Он пришел и стабилизировал ситуацию в своем первом сезоне".



"В своем втором сезоне он вывел их в Лигу Чемпионов, что не из этого мира, и достиг финала Кубка Лиги против "Юнайтед". В следующем сезоне, еще одном хорошем сезоне, финишировал седьмым с яркой командой, которая диктует игру".



"А в прошлом сезоне мы стали свидетелями того, как он выиграл Кубок Лиги и снова вывел их в Лигу Чемпионов".



"Я нарекал Эдди Хау следующим тренером сборной Англии. Думаю, он замечательный тренер, лучший английский тренер с большим перевесом".



"Я не представляю, что "Ньюкасл" выиграет Премьер-Лигу. Поэтому я не очень-то уверен, что еще он может сделать. Я говорю это не потому, что они в паре очков над зоной вылета или что у меня есть какие-то сомнения насчет него. Но я думаю, "Ньюкасл" его подвел".



"В клубе все перевернуто вверх дном в плане спортивных директоров и всех людей, которые трудятся за кулисами. Порой кажется, что он там сам по себе. Большие инвестиции саудитов не дали ощутимого толчка".



"Они могут сослаться на ФФП, и я понимаю все это. Но посмотрите, как они вели себя в ситуации с Исаком все лето, как отложили на самый конец приглашение игроков вроде Йоана Висса".



"В "Ньюкасле" творился беспорядок, и когда мы говорим об одном из величайших тренеров, который у них когда-либо был, то он, как я думаю, заслуживает большего".



"Если после Чемпионата Мира освободится должность в сборной Англии, то на месте Эдди Хау я был бы заинтересован. Потому что, как я уже сказал, его подвели. И я не думаю, что он может достичь с "Ньюкаслом" чего-либо большего, нежели он уже достиг", — цитирует Каррагера Sky Sports.