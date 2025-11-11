Коло-Муани будет играть в маске

Нападающий "Тоттенхэма" Рандаль Коло-Муани избежал операции после перелома челюсти, но будет вынужден играть в маске.

Челюсть Коло-Муани не выдержала после столкновения с защитником "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайром во время матча Премьер-Лиги в минувшую субботу (2:2).



По информации Daily Mail, в понедельник Коло-Муани посетил профильного специалиста, который подтвердил, что 26-летний нападающий не нуждается в операции. В противном случае срок восстановления пошел бы на месяцы.



Коло-Муани не поехал в сборную Франции и в теории может вернуться на футбольное поле сразу после международного перерыва — против "Арсенала 23 ноября, но играть Рандалю предстоит в маске.



Спустя всего четыре дня после дерби Северного Лондона "Тоттенхэм" сразится с ПСЖ в Лиге Чемпионов, и условия аренды не запрещают Коло-Муани сыграть против своего родительского клуба.



Добавим, Коло-Муани все еще находится в поисках своего первого гола за "шпор", лишь отметившись результативной передачей против "Копенгагена" на прошлой неделе.