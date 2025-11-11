Кьеза снова отказался от вызова в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подтвердил, что вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза снова отказался от вызова в национальную команду.

28-летнего Кьезы не оказалось среди игроков, которые прибыли в лагерь сборной Италии для подготовки к матчам против Молдавии и Норвегии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Вообще, Кьеза не вызывается в сборную с Евро-2024, где итальянцы остановились в 1/8 финала, однако Гаттузо подчеркивает, что это решение самого Федерико, который сосредоточен на возвращении в форму ради игры за "Ливерпуль".



"Я должен уважать то, что игрок говорит мне. Я часто разговариваю с ним. Мы должны уважать решения и проблемы друг друга. Мы хорошо знаем, что говорим друг другу, и я должен уважать то, что игрок говорит мне. Мне нечего добавить".



"Было ли это его решение? Да, я объясняю это уже в четвертый или пятый раз", — цитирует Гаттузо talkSPORT.