"Тоттенхэм" хочет обсудить новый контракт с Ван де Веном

Микки Ван де Вен "Тоттенхэм" хочет сесть за стол переговоров со своим защитником Микки Ван де Веном для обсуждения нового контракта.

От действующего контракта Ван де Вена остается еще три с половиной года, однако в "Тоттенхэме" считают, что Микки заслужил награду своим впечатляющим прогрессом.

Оставаясь ключевым игроком обороны, Ван де Вен внезапно принялся демонстрировать свой голевой талант. Микки является лучшим бомбардиром "шпор" в этом сезоне, отличившись шесть раз во всех соревнованиях.

Недавно в прессе появились слухи об интересе к Ван де Вену со стороны "Реала", и Sky Sports может подтвердить, что сразу несколько клубов в Премьер-Лиге и Европе следят за 24-летним голландцем.

Однако "Тоттенхэм" решительно настроен сохранить Ван де Вена, собираясь оградить Микки от интереса других клубов с помощью нового контракта на улучшенных условиях.




Метки Ван де Вен, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 397




