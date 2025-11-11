"Тоттенхэм" хочет обсудить новый контракт с Ван де Веном
"Тоттенхэм" хочет сесть за стол переговоров со своим защитником Микки Ван де Веном для обсуждения нового контракта.
От действующего контракта Ван де Вена остается еще три с половиной года, однако в "Тоттенхэме" считают, что Микки заслужил награду своим впечатляющим прогрессом.
Оставаясь ключевым игроком обороны, Ван де Вен внезапно принялся демонстрировать свой голевой талант. Микки является лучшим бомбардиром "шпор" в этом сезоне, отличившись шесть раз во всех соревнованиях.
Недавно в прессе появились слухи об интересе к Ван де Вену со стороны "Реала", и Sky Sports может подтвердить, что сразу несколько клубов в Премьер-Лиге и Европе следят за 24-летним голландцем.
Однако "Тоттенхэм" решительно настроен сохранить Ван де Вена, собираясь оградить Микки от интереса других клубов с помощью нового контракта на улучшенных условиях.
11.11.2025 00:05
Просмотров: 397
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: