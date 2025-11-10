Невилл: "Ливерпуль" выглядел так, будто они не знают, что делать"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игру "Ливерпуля" против "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" продемонстрировал очень слабый футбол в проигранном матче на "Этихад" в воскресенье, и Невилл признается, что давно такого не видел от "красных".



Невилл надеется, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот использует этот международный перерыв, чтобы додуматься до решений существующих проблем на обоих концах поля.



"Думаю, это была действительно, действительно плохая игра. Я давно не видел столь плохой игры в исполнении "Ливерпуля". Это слегка выглядело так, будто они не знают, что делать. Думаю, это тревожно".



"Им нужно взглянуть на себя в зеркало, потому что они демонстрировали высокие стандарты, и они как группа игроков умеют побеждать. Они поймут, что в данный момент их игра никуда не годится".



"У них не было никакого темпа в матче. Казалось, что они недостаточно готовы физически, им не хватает сил бегать, и соперник просто их переборол".



"На месте Арне Слота я бы переживал за физическое состояние команды. Некоторые из них выглядели так, словно не могут бегать, и я всегда думал, что вы начинаете сомневаться во всем во время проигрышной серии".



"Это неправильно, потому что они обладают превосходными игроками с отличным отношением к делу, так что этими вещами нужно дорожить, но Слоту нужно использовать следующую неделю, чтобы поразмыслить и понять, как он может исправить проблемы впереди и в обороне".



"В обороне они выглядели ужасно. Думаю, "Сити" их возил, и это выглядело так, что они могут забить много голов. "Ливерпуль" недостаточно хорош впереди, у них нет комбинационной игры", — сообщил Невилл в своем подкасте.