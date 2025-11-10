"Юнайтед" ожидает, что Шешко вернется к "Эвертону"

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что нападающий Беньямин Шешко вернется после травмы колена к ближайшему матчу.

Ранее днем главный тренер сборной Словении раскритиковал Матьяж Кек раскритиковал "Юнайтед" за нежелание делиться информацией о состоянии здоровья Шешко.



The Guardian может подтвердить, что Шешко не приедет в расположение своей национальной команды в этот международный перерыв и не сыграет против сборных Косово и Швеции. Вместо этого Беньямин будет проходить реабилитацию на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.



Однако опасения насчет травмы Шешко миновали, и 22-летний нападающий должен поправиться к ближайшему матчу "Юнайтед" — против "Эвертона" 24 ноября.



Напомним, Шешко повредил свое колено против "Тоттенхэма" в минувшую субботу. Беньямин вступил в игру на 59-й минуте, но на 87-й оставил "Юнайтед" вдесятером, потому что не мог продолжить игру, а все замены уже были использованы.