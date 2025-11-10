Сборная Словении обвинила "Юнайтед" в неуважении из-за Шешко

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек обвинил "Манчестер Юнайтед" в неуважении из-за ситуации с нападающим Беньямином Шешко.

Шешко, как ожидается, не поможет сборной Словении в этот международный перерыв из-за травмы колена, полученной против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.



При этом "Юнайтед" не уведомлял своих коллег из сборной Словении о характере травмы Шешко, и это раздражает Кека больше всего.



"При всем уважении к такому великому клубу, как "Манчестер Юнайтед", мы пока ничего не получали от них — ни бумаг, ни документов".



"Мы бы определенно хотели их получить. Мы хотим, чтобы наша медицинская служба тоже на них взглянула. Наш доктор — эксперт в этой области. У нас не случайный человек в этой роли".



"Я не могу это комментировать, но у меня, конечно, есть определенная информация, и я нахожусь в контакте с Бени".



"Я ничего не могу сказать, потому что официально мы ничего не знаем. "Юнайтед" не контактировал ни с кем из нашего лагеря. Конечно, я переживаю за игрока, и его благополучие — единственное, что имеет значение для меня".



"Мы готовы сделать все ради его благополучия, и мы бы никогда не стали выпускать кого-либо при малейшем риске. Однако сборная — это нечто очень особенное, и я требую максимального уважения от всех. Словения заслуживает этого, даже если на другом конце находится такая держава, как Англия, и такая выдающаяся лига, как Премьер-Лига".



"В конце концов, прошло уже немало времени с поражения Англии от Словении, и это само по себе кое-что говорит", — цитирует Кека Evening Standard.