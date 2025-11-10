"Пэлас" обсуждает новый контракт с Уортоном

"Кристал Пэлас" вступил в переговоры со своим полузащитником Адамом Уортоном о новом контракте.

Уортон впечатляющим образом выступает за "Пэлас", выиграв с командой Оливера Гласнера Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также заслужив доверие главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



"Пэлас" ожидает огромного интереса к Уортону следующим летом со стороны ведущих клубов, в том числе из-за пределов Премьер-Лиги. И "орлы" готовятся к этому заранее.



В интервью Givemesport журналист Фабрицио Романо поведал, что "Пэлас" уже договаривается с представителями Уортона о новом контракте, и шансы на достижение компромисса высоки.



Уортон чувствует, что в данный момент "Пэлас" — лучшее место для его развития, поэтому далеко не факт, что этот сезон станет последним для 21-летнего полузащитника на "Селхерст Парк".



В "Пэлас" понимают, что однажды Уортон все равно захочет уйти на повышение, поэтому новый контракт Адама может получить пункт о выкупе.