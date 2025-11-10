Невилл считает, что для МЮ открыта дорога в топ-4
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что для "красных дьяволов" открыта дорога в топ-4 Премьер-Лиги.
"Юнайтед" не знает поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду и сейчас находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.
Невиллу кажется, что другие претенденты на топ-4 выглядят не слишком уверенно, поэтому у "Юнайтед" есть все шансы вернуться в элитный европейский турнир на следующий год.
"Юнайтед" должен осмотреться и увидеть, что в данный момент никому не гарантировано попадание в топ-4".
"Ты смотришь на "Челси", который где-то поблизости. Ты смотришь на "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", насчет которых ты не уверен. Поэтому все в ваших руках, и сейчас важна стабильность".
"Эти три международных перерыва вызывают у меня разочарование, но после них будут два-три месяца матчей, зимний напряженный отрезок".
"Этот зимний период все расставит на свои места, и к концу января мы начнем видеть, кому что светит", — сообщил Невилл в своем подкасте.
10.11.2025 15:00
Просмотров: 1135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всего 11 туров. Еще 27 раз можно проиграть.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий