Невилл считает, что для МЮ открыта дорога в топ-4

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что для "красных дьяволов" открыта дорога в топ-4 Премьер-Лиги.

"Юнайтед" не знает поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду и сейчас находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.



Невиллу кажется, что другие претенденты на топ-4 выглядят не слишком уверенно, поэтому у "Юнайтед" есть все шансы вернуться в элитный европейский турнир на следующий год.



"Юнайтед" должен осмотреться и увидеть, что в данный момент никому не гарантировано попадание в топ-4".



"Ты смотришь на "Челси", который где-то поблизости. Ты смотришь на "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", насчет которых ты не уверен. Поэтому все в ваших руках, и сейчас важна стабильность".



"Эти три международных перерыва вызывают у меня разочарование, но после них будут два-три месяца матчей, зимний напряженный отрезок".



"Этот зимний период все расставит на свои места, и к концу января мы начнем видеть, кому что светит", — сообщил Невилл в своем подкасте.