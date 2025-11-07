Руни считает, что игроки "Челси" будут недовольны ротацией Марески
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что игроки "Челси" будут испытывать недовольство ротацией своего главного тренера Энцо Марески.
В этом сезоне Мареска является самым ротирующим тренером в Премьер-Лиге, в среднем производя почти по шесть изменений в стартовом составе от матча к матчу с учетом всех соревнований.
По слухам, руководство "Челси" поддерживает Мареску насчет ротации состава, однако Руни убежден, что игроки этому не рады, и лидерам команды стоит задать вопросы Энцо.
"Игроки хотят играть, они хотят выстраивать связи. А когда ты продолжаешь кромсать и менять, игроки не будут рады этому. Думаю, им это аукнется".
"Если они будут постоянно добиваться результатов, тогда никаких вопросов быть не может, но если нет, будут возникать вопросы".
"Думаю, сейчас в большинстве клубов есть лидерская группа, и вы как группа должны пойти и спросить тренера".
"Я был бы обеспокоен постоянными изменениями в составе. Если бы я состоял в лидерской группе, я бы поговорил со своими партнерами по команде и сказал: "Слушайте, я не рад этому", — цитирует Руни BBC.
