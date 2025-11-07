Руни считает, что игроки "Челси" будут недовольны ротацией Марески

Энцо Мареска Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что игроки "Челси" будут испытывать недовольство ротацией своего главного тренера Энцо Марески.

В этом сезоне Мареска является самым ротирующим тренером в Премьер-Лиге, в среднем производя почти по шесть изменений в стартовом составе от матча к матчу с учетом всех соревнований.

По слухам, руководство "Челси" поддерживает Мареску насчет ротации состава, однако Руни убежден, что игроки этому не рады, и лидерам команды стоит задать вопросы Энцо.

"Игроки хотят играть, они хотят выстраивать связи. А когда ты продолжаешь кромсать и менять, игроки не будут рады этому. Думаю, им это аукнется".

"Если они будут постоянно добиваться результатов, тогда никаких вопросов быть не может, но если нет, будут возникать вопросы".

"Думаю, сейчас в большинстве клубов есть лидерская группа, и вы как группа должны пойти и спросить тренера".

"Я был бы обеспокоен постоянными изменениями в составе. Если бы я состоял в лидерской группе, я бы поговорил со своими партнерами по команде и сказал: "Слушайте, я не рад этому", — цитирует Руни BBC.




Метки Мареска, Руни, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2025 17:00

  1. ilovemanutd 07.11.2025 17:43 # ilovemanutd
    Знают, что Эмери неповторим в этом деле и завидуют игрокам Виллы, не ценят того, что имеют. Вы почему думаете Срачно в Виллу перешёл?

  2. lexa-arsenal 07.11.2025 17:14 # lexa-arsenal
    ротированием*

