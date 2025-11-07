Мбемо и Аморим — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Бриан Мбемо и Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" был признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

В течение октября Мбемо сыграл три матча в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну результативную передачу.



Бриан начал месяц с "ассиста" против "Сандерленда", затем открыл счет против "Ливерпуля" и, наконец, сделал дубль против "Брайтона".



Все три перечисленных матча "Юнайтед" выиграл, а Мбемо стал лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне.



Мбемо получил звание Игрока Месяца впервые в своей карьере. Помимо 26-летнего камерунца, на награду в этом месяце также претендовали Мэтти Кэш, Бруно Гимараэс, Эрлинг Холанд, Эли Жуниор Крупи, Норди Мукиеле, Игорь Тиаго и Юрриен Тимбер.



Звание лучшего тренера месяца Амориму, как уже было сказано, обеспечили три победы из трех возможных, причем такого рода серию в Премьер-Лиге "Юнайтед" выдал впервые с момента назначения Рубена в ноябре 2024.



40-летний португалец был признан Тренером Месяца впервые в своей карьере, опередив Микеля Артету из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы" и Андони Ираолу из "Борнмута".







