Мбемо и Аморим — лучшие в Премьер-Лиге в октябре
Бриан Мбемо и Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" был признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.
В течение октября Мбемо сыграл три матча в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Бриан начал месяц с "ассиста" против "Сандерленда", затем открыл счет против "Ливерпуля" и, наконец, сделал дубль против "Брайтона".
Все три перечисленных матча "Юнайтед" выиграл, а Мбемо стал лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне.
Мбемо получил звание Игрока Месяца впервые в своей карьере. Помимо 26-летнего камерунца, на награду в этом месяце также претендовали Мэтти Кэш, Бруно Гимараэс, Эрлинг Холанд, Эли Жуниор Крупи, Норди Мукиеле, Игорь Тиаго и Юрриен Тимбер.
Звание лучшего тренера месяца Амориму, как уже было сказано, обеспечили три победы из трех возможных, причем такого рода серию в Премьер-Лиге "Юнайтед" выдал впервые с момента назначения Рубена в ноябре 2024.
40-летний португалец был признан Тренером Месяца впервые в своей карьере, опередив Микеля Артету из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы" и Андони Ираолу из "Борнмута".
07.11.2025 16:00
Просмотров: 264
Последние комментарии:
подзалупали, шо с ебалой?
Сообщений: 131
Абсолютно несправедливо! Арсенал лучший клуб и лидирует с отрывом, а дали команде с 8 места. Коррупция как и в 90-х при красноносом Сафе
https://i.postimg.cc/SKmnV5t3/IMG-20251107-140214-1.jpg
