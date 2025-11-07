Мареска: "Тебе нужно ротировать"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отреагировал на критику насчет ротации состава.

После ничьей 2:2 против "Карабаха" в Лиге Чемпионов на этой неделе Марески был подвергнут критики за то, что в очередной раз произвел множество перестановок в стартовом составе.



Одним из критикующих Мареску оказался легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, однако Энцо считает, что футбол изменился, и ротация стала необходимостью.



"Я уже много раз говорил, что мы живем в эру, когда каждый может говорить что пожелает. Я совершенно это уважаю".



"Также после "Карабаха" я сказал, что с момента моего перехода в клуб я всегда ориентировался на ротацию. Никто не жалуется, никто не возражает, когда вы выигрываете матчи".



"Когда при ротации вы обращаетесь к Андрею Сантосу, игроку сборной Бразилии, Йоррелу Хато, игроку сборной Голландии, Эстевао, игроку сборной Бразилии, то ротация не при чем. Они хороши, они талантливы, они молоды, и когда они молоды, ты должен давать им возможности наделать ошибок, которые помогут им стать лучше. То же самое с Джошем Ачимпонгом в прошлом".



"Но я понимаю, что ротация или другие вещи становятся проблемой, когда вы не выигрываете матчи".



"Думаю, в данный момент футбол слегка отличается от прошлых лет в плане интенсивности и требований к физической готовности. На мой взгляд, одними и теми же игроками невозможно провести 65 матчей за сезон, играя в Лиге Чемпионов, Премьер-Лиге".



"В прошлом футбол был другим. Я играл на протяжении 20 лет, и таких требований к физической готовности тогда не было. Теперь это изменилось. Тебе нужно ротировать".



"Это моя личная точка зрения, и я думаю, это необходимо, если вы рассматриваете сезон как марафон. Когда настанет февраль и март, время для финального спринта, вы, возможно, будете думать по-другому, но в данный момент нужно думать об этом как о длинной гонке", — цитирует Мареску Sky Sports.