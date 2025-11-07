Фоден и Беллингем вызваны в сборную Англии

Полузащитники Фил Фоден из "Манчестер Сити" и Джуд Беллингем из "Реала" оказались в числе 25 игроков, вызванных главным тренером Томасом Тухелем в сборную Англии на матчи против Сербии и Албании.

Тухель также пригласил голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа, защитника "Манчестер Сити" Нико О'Райли, полузащитников Алекса Скотта из "Борнмута" и Адама Уортона из "Кристал Пэлас".



А вот игроки вроде Данни Уэлбека, Джека Грилиша и Трента Александер-Арнольда вызваны не были. Относительно предыдущей заявки также выбыли Джеймс Траффорд, Майлс Льюис-Скелли, Морган Гиббс-Уайт, Рубен Лофтус-Чик и Олли Уоткинс.



Добавим, Англия уже гарантировала себе выход на ЧМ-2026, поэтому домашний матч против Сербии 13 ноября и выезд к Албании тремя днями позже уже не имеют турнирного значения.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Сербии и Албании



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Ник Поуп ("Ньюкасл").



Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунс, Нико О'Райли (оба — "Манчестер Сити"), Дэн Берн ("Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Тоттенхэм").



Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест"), Джуд Беллингем ("Реал"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал"), Алекс Скотт ("Борнмут"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас").



Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Энтони Гордон ("Ньюкасл").