Окслейд-Чемберлен объяснил разницу между "Арсеналом" и "Ливерпулем"

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен объяснил разницу между своими периодами в "Арсенале" и "Ливерпуле".

Буду продуктом академии "Саутгемптона", в 2011 году Окслейд-Чемберлен отправился в "Арсенал", за который сыграл 198 матчей, прежде чем был продан в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов в 2017.



И хотя вместе с "Арсеналом" Окслейд-Чемберлен завоевал три Кубка Англии, Алекс почувствовал большую разницу между беззаботным пребыванием в Лондоне и упорной работой с "Ливерпулем" в направлении побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



"Самый счастливый период моей жизни пришелся на "Арсенал". У меня было много друзей, которые учились в университете, у них не было ни детей, ни жен, поэтому они всегда приезжали на матчи".



"У нас в "Арсенале" была хорошая группа молодых игроков: я, Данни Уэлбек, Джек Уилшир, Киран Гиббс, Эммануэль Эбуэ, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт, Карл Дженкинсон. Все мы были молоды, делали одно и тоже и в то же время просто наслаждались процессом и замечательно проводили время".



"А с футбольной точки зрения пара сезонов в "Ливерпуле" были просто невероятными. Я играл с группой парней, которые достигли кое-чего особенного, и когда вы достигаете этого, ты понимаешь: "Вот ради чего это все".



"Сезон 18/19 и следующий год, 19/20, когда мы выиграли лигу, были моими лучшими годами с футбольной точки зрения. Я был в группе парней, которые каждый день упорно трудились, чтобы достичь чего-нибудь. И мы достигли".



"Фанаты там были просто удивительными и особенными, как и и атмосфера вокруг того места. Я был счастлив, но временами мне было тяжело в "Ливерпуле". Особенно в последний год-два, когда я получил травму и сражался, чтобы играть, но играл не так много".



"Я провел невероятное время в "Арсенале" в плане образа жизни, ничем не забивая себе голову. Удивительный клуб, отличное место, отличные игроки, и ты в Лондоне — это было весело. Затем пара лет в "Ливерпуле" были просто удивительными", — цитирует Окслейд-Чемберлена Daily Mirror.