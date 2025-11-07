Уилкокс: "МЮ не собирает "Гарлем Глобтроттерс"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс заявил, что его клуб хочет собрать для главного тренера Рубена Аморима бескорыстную и трудолюбивую команду.

В последние годы трансферная политика "Юнайтед" вызывала большие нарекания, поэтому новое руководство клуба, включая Уилкокса, отчаянно стремится это изменить.



Минувшим летом "Юнайтед" обновил свой состав с помощью Матеуса Куньи, Бриана Мбемо, Беньямина Шешко и Сенне Ламменса, и Уилкоксу кажется, что именно такие приобретения могут привести "красных дьяволов" к успеху.



"Так важно приглашать игроков с правильным характером. Думаю, вы должны приглашать игроков, которые могут привнести в раздевалку нечто другое".



"Но важнее всего, чтобы приглашаемый игрок обладал желанием становиться лучше. Они должны быть командными игроками и понимать, что значит быть частью успешной командой".



"Мы не стремимся собрать "Гарлем Глобтроттерс" (американскую баскетбольную выставочную команду, сочетающую элементы спорта, шоу и комедии). Если вы посмотрите на успешные команды "Манчестер Юнайтед", там были очень функциональные игроки, готовые умереть за эту эмблему, а также были отдельные индивидуалисты".



"Вы можете назвать Кантона, но когда про него говорят, то прежде всего как о профессионале высшего уровня", — цитирует Уилкокса ESPN.