Почеттино допускает свое возвращение в "Тоттенхэм"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал "возможным" свое возвращение в "Тоттенхэм".

Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год, будучи уволенным через пять месяцев после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.



Почеттино по-прежнему испытывает теплые чувства к "Тоттенхэму" и Премьер-Лиге в целом, поэтому Маурисио не скрывает своих карьерных амбиций.



"Возвращение в "Тоттенхэм"? Да, это возможно. Мой вызов на будущее — это Чемпионат Мира, и сейчас я сосредоточен на сборной США, но, возможно, однажды я вернусь в Премьер-Лигу".



"Мы с "Тоттенхэмом" были так близки к победе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мы хотели выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, потому то "Тоттенхэм" — это клуб, который заслуживает такого рода титулов, такого рода трофеев".



"Поэтому да, почему бы однажды не вернуться в Премьер-Лигу. Для меня Премьер-Лига — лучшая лиге в мире, где самая высокая конкуренция. Я не рассматриваю это как незаконченное дело, но я думаю, почему бы снова не поучаствовать в этом и не побороться там за высокие цели?" — сообщил Почеттино talkSPORT.