Аморим чувствует, что МЮ стал лучше относительно финала Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда стала лучше относительно поражения от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы в прошлом сезоне.

В ближайшую субботу "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги навестит "Тоттенхэм", своего обидчика по финалу Лиги Европы в мае.



"Тоттенхэм" выиграл финал в Бильбао, забрав трофей и путевку в Лигу Чемпионов, однако Аморим чувствует, что та неудача помогла "Юнайтед" измениться.



"В первую очередь изменились характеристики игроков. Теперь в нашей команде другие характеристики, но у нас также много игроков, которые играли и в прошлом году".



"Поэтому мы стали лучше как команда, мы лучше играем, мы лучшим понимаем игру. Думаю, мы стали увереннее. Мы достигли того финала, будучи уверенными, что можем его выиграть, потому что мы хорошо выступали в Европе, но в финале мы сыграли с другой уверенностью".



"Наши моменты в финале были лучше, и если вы вспомните, они нанесли только один удар в створ и выиграли матч".



"Я ожидаю, что на сей раз будет другой матч и что мы сможем сыграть лучше, но также нам нужно немного удачи, чтобы одержать победу", — цитирует Аморима Evening Standard.