Лучшие голы Премьер-Лиги в октябре (ВИДЕО)

Лучшие голы октября Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в октябре 2025 года.







Дата 07.11.2025 06:00

