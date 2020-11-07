"Пэлас" одержал первую в своей истории домашнюю победу в еврокубках

Исмаила Сарр "Кристал Пэлас" одержал первую в своей истории победу на "Селхерст Парк" в еврокубках, одолев голландский АЗ на общем этапе Лиги Конференций со счетом 3:1.

Хозяева мощно начали матч, но Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти, а Уилл Хьюз и Исмаила Сарр попали в каркас ворот АЗ.

На 22-й минуте "орлы" все-таки открыли счет. Марк Гехи сбросил мяч головой внутри штрафной, а Максанс Лакруа пробил в касание — 1:0.

Под занавес тайма отличился активный Сарр, опередив голкипера и протолкнув мяч в ворота с близкого расстояния — 2:0.

Вскоре после начала второго тайма гости отыграли один гол. Свен Мейнанс свободно принял мяч в штрафной, подстроился и пробил — 2:1.

Однако практически сразу Сарр убежал в прорыв по центру и закатил мяч в ворота, восстановив комфортную для "Пэлас" разницу в счете 3:1.

"Кристал Пэлас" (Англия) — АЗ (Голландия) — 3:1 (2:0)

Голы: Лакруа 22, Сарр 45, 57 — Мейнанс 54.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос (Клайн 86), Ричардс, Лакруа, Гехи, Митчелл, Хьюз (Уортон 65), Лерма, Пино (Девенни 73), Сарр (Камада 65), Матета (Уче 86).




Метки АЗ, Кристал Пэлас, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 136




