"Пэлас" одержал первую в своей истории домашнюю победу в еврокубках

"Кристал Пэлас" одержал первую в своей истории победу на "Селхерст Парк" в еврокубках, одолев голландский АЗ на общем этапе Лиги Конференций со счетом 3:1.

Хозяева мощно начали матч, но Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти, а Уилл Хьюз и Исмаила Сарр попали в каркас ворот АЗ.



На 22-й минуте "орлы" все-таки открыли счет. Марк Гехи сбросил мяч головой внутри штрафной, а Максанс Лакруа пробил в касание — 1:0.



Под занавес тайма отличился активный Сарр, опередив голкипера и протолкнув мяч в ворота с близкого расстояния — 2:0.



Вскоре после начала второго тайма гости отыграли один гол. Свен Мейнанс свободно принял мяч в штрафной, подстроился и пробил — 2:1.



Однако практически сразу Сарр убежал в прорыв по центру и закатил мяч в ворота, восстановив комфортную для "Пэлас" разницу в счете 3:1.



"Кристал Пэлас" (Англия) — АЗ (Голландия) — 3:1 (2:0)



Голы: Лакруа 22, Сарр 45, 57 — Мейнанс 54.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос (Клайн 86), Ричардс, Лакруа, Гехи, Митчелл, Хьюз (Уортон 65), Лерма, Пино (Девенни 73), Сарр (Камада 65), Матета (Уче 86).