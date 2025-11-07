Жезус вернулся к тренировкам с "Арсеналом"

Нападающий Габриэль Жезус вернулся к тренировкам с партнерами по "Арсеналу" после 10 месяцев отсутствия с травмой колена.

"Арсенал" вынужден обходиться без Жезуса с января, когда в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" Габриэль получил разрыв крестообразных связок колена.



Однако в четверг, сообщает Sky Sports, 28-летний бразилец был впервые после долгого перерыва замечен на тренировке первой команды.



"То был лучший момент моей карьеры (перед травмой). Я следил за всеми аспектами в своей жизни и чувствовал себя абсолютно замечательно. Я был гораздо лучше, чем в более молодые годы. Но, несмотря на это, я получил эту травму. Поэтому теперь я знаю, что этого никогда не бывает достаточно".



"Тебе нужно следить за собой еще больше. Тебе нужно быть умным, чтобы отыграть весь сезон. Так я мыслю сейчас, мне нужно контролировать тренировочный процесс, потому что я тот игрок, который всегда выкладывается на 100 процентов. Если ты не будешь контролировать это должным образом, может возникнуть проблема", — сообщил Жезус официальному веб-сайту "Арсенала".