"Форест" сыграл без голов со "Штурмом" в Лиге Европы

"Ноттингем Форест" завершил вничью 0:0 выездной матч против австрийского "Штурма" на общем этапе Лиги Европы.

"Форест" имел все шансы решить судьбу матча еще в первом тайме, но удар Райана Йетса головой в упор был остановлен защитником, а Морган Гиббс-Уайт не реализовал пенальти, не сумев пробить голкипера.



Самый реальный момент "лесников" во втором тайме имел Николас Домингес, чей удар с рикошетом на последней минуте основного времени пришелся в крестовину.



Команда Шона Дайча набрала свое пятое очко, и с такими результатами будет сложно рассчитывать на попадание в плей-офф напрямую.



"Штурм" (Австрия) — "Ноттингем Форест" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Ноттингем Форест": Виктор, Савона, Миленкович, Морато, Домингем, Йетс, Макати (Ндойе 66), Сангаре, Уильямс, Гиббс-Уайт (Мурильо 78), Калимуэндо (Эббот 80).