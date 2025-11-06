Боссы "Челси" поддерживают ротацию Марески

Руководство "Челси" полностью поддерживает своего главного тренера Энцо Мареске насчет ротации состава.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мареска больше любого другого тренера в дивизионе делает изменений в стартовом составе относительно предыдущего матча.



А если учитывать все соревнования, в этом сезоне Мареска произвел 85 перестановок в 16 матчах — в среднем по 5.7 за матч.



Некоторым болельщикам "Челси" не нравятся постоянные изменения в составе и отсутствие сыгранной основы, однако The Times, что боссы клуба, включая спортивных директоров Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта, полностью поддерживают Мареску.



Руководство "Челси" считает, что активная ротация — это правильный способ балансировать нагрузку среди молодых игроков при выступлении на четырех фронтах.



Руководители "Челси" понимают, что эта стратегия может давать сбои вроде ничейного результата против "Карабаха" в Лиге Чемпионов накануне (2:2), когда английская команда впервые в истории не смогла одолеть оппонента из Азербайджана, однако в долгосрочной перспективе этот подход должен себя оправдать.