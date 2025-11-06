Аморим ответил на критику Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил Криштиану Роналду, призвав не зацикливаться на ошибках прошлого.

В своем интервью Пирсу Моргану на этой неделе Роналду заявил, что Аморим хорошо делает свою работу, но не может творить чудеса в клубе, который "не имеет структуры".



Аморим не хочет копаться в прошлом и признает наличие проблем, а что касается структуры, то ее созданием Рубен активно занимается вместе с новым руководством "Юнайтед".



"Он (Роналду) знает, что оказывает огромное влияние своими словами. Мы как клуб знаем, что совершили много ошибок в прошлом. Мы стараемся изменить это".



"Давайте не будем зацикливаться на том, что случилось прошлом. Мы меняем много вещей, меняем структуру и то, какое поведение хотим видеть от игроков. Мы прибавляем. Давайте немного забудем о прошлом", — цитирует Аморима BBC.