Тухель вызовет Беллингема в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял решение вернуть полузащитника испанского "Реала" Джуда Беллингема в национальную команду.

Уже завтра, в пятницу, Тухель объявит имена игроков, вызванных на последний в этом году международный перерыв, во время которого англичане сыграют против Уэльса и Латвии.



Тухель не приглашал Беллингема в сборную ни в сентябре, ни в октябре. Первый раз Джуд восстанавливался после операции на плече, а второй Томас решил сохранить доверие к игрокам, хорошо себя проявившим в предыдущую паузу на международные матчи.



Однако на сей раз, утверждает The Guardian, Тухель вызовет Беллингема, и 22-летний полузащитник получит шанс застолбить за собой место в заявке англичан на ЧМ-2026.



Добавим, Беллингем все еще набирает форму после операции, выходя в стартовом составе на каждый из пяти последних матчей "Реала" во всех соревнованиях, причем в трех из них Джуд забивал.