В Англии ограничат проведение минуты молчания

Премьер-Лига и другие футбольные организации в Англии решили, что ограничат проведение церемонии минуты молчания перед матчами.

Как сообщает The Telegraph, специальная рабочая группа, объединяющая различные футбольные организации в стране, пришла к выводу, что символические жесты вроде минуты молчания и зажжения арки "Уэмбли" по поводу глобальных несчастий утратили свое значение и превратились в повседневность.



Поэтому отныне минута молчания перед матчами будет централизованно проводиться в Премьер-Лиге и прочих соревнованиях только в случае международных инцидентов, имеющих прямую связь с футболом.



Соответствующие рекомендации были даны и для арки "Уэмбли", которую прежде FA зажигала в знак солидарности Украины, но при этом решила этого не делать после террористических атак на Израиль 7 октября 2023.