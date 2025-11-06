"Реал" не будет приглашать Конате

Испанский "Реал" готов отказаться от приглашения защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате.

Конате значился в шорт-листе "Реала" по укреплению позиции центрального защитника, и клуб из Мадрида мог заполучить Ибраиму свободным агентом в конце сезона.



Однако Foot Mercato сообщает, что "Реал" уже достиг устной договоренности с Дайо Упамекано, чей контракт с "Баварией" тоже истекает в конце сезона.



"Реал" и Упамекано надеются оформить достигнутую договоренность в предварительный контракт, который они смогут заключить с наступлением января.



Если это окажется правдой, шансы "Ливерпуля" договориться с Конате о новом контракте возрастут, однако источник утверждает, что ПСЖ и "Барселона" все еще могут попытаться переманить 26-летнего француза.