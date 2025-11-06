МЮ готов к тому, что Санчо уйдет бесплатно

"Манчестер Юнайтед" готов к тому, что не выручит ни пенни за вингера Джейдона Санчо, стоившего клубу 73 миллиона фунтов.

На этот сезон Санчо, свой последний матч за "Юнайтед" сыгравший еще в августе 2023, был отправлен в аренду в "Астон Виллу".



На "Вилле" лежит обязательство по выкупу Санчо при соблюдении определенных условий, но Джейдон играет так мало, что вероятность постоянного трансфера низка.



Контракт Санчо с "Юнайтед" истекает в конце сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но talkSPORT утверждает, что "красные дьяволы" не собираются пользоваться этой опцией.



"Юнайтед" хочет перестать нести убытки на Санчо, и вместо того, чтобы еще год платить Джейдону 200,000 фунтов в неделю, клуб предпочитает отпустить 25-летнего игрока свободным агентом.