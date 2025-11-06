Почеттино: "Премьер-Лига — лучшая лига в мире"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Челси" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино подтвердил свое намерение вернуться в Премьер-Лигу.

Значительная часть тренерской карьеры Почеттино оказалась связана с Англией. Суммарно аргентинский специалист провел восемь лет на родине футбола, поработав с тремя клубами.



С прошлого года Почеттино возглавляет сборную США, с которой выступит на Чемпионате Мира следующим летом, однако Маурисио не скрывает того, что в будущем видит себя в Премьер-Лиге.



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Конечно, я скучаю по ней. Я так счастлив в Америке но также думаю однажды вернуться в Премьер-Лигу. Это лига с наивысшей конкуренцией", — сообщил Почеттино BBC.