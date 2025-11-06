Мареска объяснил ничью с "Карабахом" последствиями клубного Чемпионата Мира

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команде не удалось победить азербайджанский "Карабах" в Лиге Чемпионов из-за клубного Чемпионата Мира.

Подготовка "Челси" к этому сезону была нарушена участием на клубном Чемпионате Мира в июне и июле. Во время утомительного выезда в Баку Мареска попытался обратиться к ротации, произведя сразу семь перестановок в стартовом составе относительно матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувший уикенд.



Однако матч против "Карабаха" завершился для "Челси" только вничью 2:2, и Мареске пришлось искать этому объяснения.



"Мы определили состав с намерением предоставить отдых Мойсесу (Кайседо), Энцо (Фернандесу), Мало (Гюсто) и многим другим игрокам. Они не могут играть каждые три дня".



"Клубный Чемпионат Мира очень на нас повлиял. Мы старались использовать ротацию. Когда мы побеждаем, никто не упоминает это, но когда нет, каждый сосредоточен на этом", — цитирует Мареску The Independent.