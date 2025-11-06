Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Арсенал" продолжает побеждать и лидировать, "Ливерпуль" прервал серию поражений, а "Вулверхэмптон" снова проиграл и потерял менеджера. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Увольнение Перейры бросает тень на руководство "Вулверхэмптона"



Витор Перейра покинул "Вулверхэмптон" с удручающими результатами, но приличной компенсацией.



Это уже четвертое увольнение в текущем сезоне, чего прежде еще никогда в истории Премьер-Лиги не было на данном этапе (3 ноября). То, что Перейра продержался всего 45 дней по новому трехлетнему контракту, бросает тень как на правление "Вулверхэмптона", так и на самого Витора. Точно так же увольнение Эрика Тен Хага, случившееся менее чем через три месяца после продления его контракта, бросило тень на руководство "Манчестер Юнайтед".



Поддерживать тренера, а затем так быстро вытаскивать из-под ног коврик — это странно, а стремление руководства к "всплеску энергии нового тренера" в начале сезона пахнет отчаянием и должно рассматриваться как признание собственной вины. Трансферная кампания "Вулверхэмптона" последних лет, проводившаяся с креном в сторону продаж, привела к нынешним проблемам не меньше, чем тренерские промахи.



"Канониры" стремятся перекрыть древний рекорд



"Арсенал" выиграл все восемь последних матчей во всех турнирах, не пропустив ни одного гола. Во вторник против "Славии" "канониры" повторили 122-летний рекорд клуба.



Давид Райя, возможно, имеет одну из самых легких работ в профессиональном спорте, поскольку может наслаждаться перед собой отличной игрой защитников, которые не позволили "Бернли" забить. Испанский вратарь практически не имел работы на "Терф Мур", кроме как выполнить несколько ударов от ворот и посмотреть на попадание мяча в штангу после штрафного в концовке.



"Это невероятно", — сказал Райя о рекорде. "Я думаю, что это не только заслуга защиты, это коллективное достижение, если можно так выразиться. Все начинается с нападающего и заканчивается вратарем. Просто невероятно, что все работают с такой самоотдачей, пытаясь не дать сопернику забить и не пропустить ни одного гола. И это заслуга всех".



Уоткинс рискует не попасть на Чемпионат Мира



Несмотря на все обнадеживающие разговоры о возможном возвращении Данни Уэлбека в сборную Англии, о человеке, которого, вероятно, заменит нападающий "Брайтона", мало что говорит в позитивном ключе. Отчасти это связано с тем, что Олли Уоткинс в этом сезоне не дает поводов для восторженных заголовков.



Один гол в 14 матчах во всех турнирах — это не та форма, которая гарантирует место в заявку сборной на Чемпионат Мира, однако стоит сделать оговорку, что свой окончательный выбор главный тренер англичан Томас Тухель сделает еще не скоро.

.

В матче против "Ливерпуля" Уоткинс ограничился всего 18 касаниями мяча и нулевым количеством ударов за 73 минуты. Ожидаемое количество голов нападающего за 90 минут снизилось с 0.53 в прошлом сезоне до 0.20 в этом. "Астон Вилла" создает шансы на уровне прошлого сезона (1.28 xG против 1.32 xG) и после тяжелого старта кампании хорошо играла до визита на "Энфилд". Если система Унаи Эмери не работает для Уоткинса, но работает для команды в целом, то Олли предстоит найти решение этой проблемы.



Томас Франк преуменьшает напряженность в команде



Ледяной взгляд Томаса Франка сказал все. Менеджер "Тоттенхэма" не выглядел довольным, когда, по всей видимости, Микки Ван де Вен и Джед Спенс проигнорировали его после матча с "Челси". Однако, когда его спросили об этом инциденте, Франк постарался преуменьшить его значение.



"Думаю, это мелочи", — сказал датчанин. "Они очень хорошо играют в этом сезоне, и все мы разочарованы. Я не думаю, что это большая проблема". Однако впечатление было не лучшим. "Шпоры" сыграли ужасно против "Челси", набрав xG 0.05, и авторитет Франка, похоже, был поставлен под сомнение.



Должен ли был он проявить больше жесткости на публике? Было ли избегание конфликта признаком того, что тренер все еще не совсем комфортно чувствует себя в новой обстановке? Возможно, этот вопрос будет решен за закрытыми дверьми. Франк надеется, что его подход будет достаточным для поддержания уважения.



Нестандартные фланговые защитники "Сити" — ключ к победе



Учитывая суммы, которые "Манчестер Сити" потратил на защитников в последние годы, удивительно, что Хосеп Гвардиола остановил свой выбор на двух естественных полузащитниках в качестве основных фланговых защитников.



Матеуш Нунеш и Нико О'Райли теперь являются мощным оружием "Сити" на обоих концах поля: быстрые, сильные, аккуратные с мячом и все более впечатляющие в обороне. О'Райли, со своим ростом в 190 см, забил гол в матче против "Борнмута", показав отличную игру, но Нунеш был великолепен на правом фланге, поскольку его физические данные и выбор позиции в значительной степени нейтрализовали Антуана Семеньо, самого опасного нападающего "вишенок".



Тренерская работа Гвардиолы явно приносит свои плоды, а это значит, что другие игроки с опытом выступлений на позиции флангового защитника, такие как Райан Аит-Нури, Джон Стоунс, Натан Аке и Рико Льюис, должны довольствоваться местом на скамейке запасных.



Дайч не рассчитывает на волшебство, чтобы исправить ситуацию в "Форест"



Краеугольным камнем успеха "Ноттингем Форест" в прошлом сезоне была надежная оборона, но сейчас уже 18 матчей высшего дивизиона прошло с тех пор, как они последний раз сохранили свои ворота сухими — 1 апреля в матче с "Манчестер Юнайтед".



"Форест" утратил свою безжалостность под руководством Нуну Эшпириту Санту, а Анге Постекоглу не смог устранить слабые места команды. "Форест" обыграл "Порту" со счетом 2:0 в первом матче Шона Дайча, но пропустил еще два гола с угловых в субботней ничьей с "Юнайтед". Ни одна команда в дивизионе не пропустила больше голов со стандартных положений в этом сезоне, чем "лесники".



Все ожидают, что Дайч исправит эти проблемы, но, как он и сказал владельцу "Форест" Евангелосу Маринакису, это не так просто. "У нас нет волшебной палочки, и мы знаем, что для изменения ситуации нужно проделать большую работу", — сказал Дайч, третий главный тренер "Фореста" в этом сезоне. — "Они блестяще провели прошлый сезон — но к концу немного сдали. В предсезонке они тоже почти не забивали, так что нам нужно решить ряд проблем".



Рискованная ротация Хау не оправдала себя



Эдди Хау был недоволен выступлением "Ньюкасла" в матче с "Вест Хэмом". "Сороки" не выигрывают в гостях с апреля, и тренер назвал этот матч худшим для команды за весь этот период.



Трудно точно сказать, в чем причина, но, по всей видимости, свою роль сыграла недостаточная концентрация. Возможно, "Ньюкасл" успокоился ложным чувством безопасности после того, как в начале матча казалось, что победа уже в кармане. Однако "Вест Хэм" не сдался, а начал отыгрываться, и "Ньюкасл" легко растерял ритм, утратив преимущество.



Хау сказал, что нынешние проблемы отражают сложности подготовки команды, участвующей в нескольких турнирах. Этот матч прошел между впечатляющей победой в Кубке Англии над "Тоттенхэмом" и приездом на "Сент-Джеймс Парк" "Атлетика" в Лиге Чемпионов. Остается вопрос, возможно ли бороться на трех или четырех фронтах с текущим составом "Ньюкасла".



Ирония заключается в том, что Хау дал отдых многим из своих основных игроков в матче против "Тоттенхэма", чтобы они были свежими для поединка на Лондонском стадионе, но иногда ротация может быть авантюрой, которая не окупается.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru