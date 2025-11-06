"Сити" разгромил "Боруссию"

"Манчестер Сити" разгромил в домашних стенах дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:1 и сделал большой шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.

В стартовый состав "горожан" на этот матч вернулись Джон Стоунс, Тиджани Рейндерс и Савиньо, заменив Рубена Диаша, Бернарду Силву и Райана Шерки. Эрлинг Холанд принял капитанскую повязку.



"Сити" несколько осторожно начал матч, но постепенно стал добавлять, и на 22-й минуте "Боруссия" дрогнула. Фил Фоден неожиданно получил свободу вблизи чужой штрафной, совершил пару шагов вперед и поразил дальний нижний угол ворот — 1:0.



Вскоре Нико О'Райли едва не упрочил преимущество хозяев, но Грегор Кобель успел среагировать на удар с близкого расстояния.



На 29-й минуте "горожане" все-таки забили свой второй гол. Жереми Доку прострелил с левого края штрафной в центр площадки, откуда Холанд нанес удар в касание — 2:0.



"Боруссия" выглядела потрясенной и лишь ближе к перерыву отодвинула игру от своих ворот, проведя несколько атак.



На 57-й минуте хозяева сделали счет крупным. Фоден похожим образом пробил с границы штрафной площади — 3:0.



На 72-й минуте "Боруссия" внезапно отыграла один гол. Юлиан Рюэрсон прострелил с правого фланга, а Вальдемар Антон в касание поразил ближний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы — 3:1.



Гости немного ожили, но в компенсированное время вышедший на замену Шерки ударом с границы штрафной восстановил прежнюю разницу в счете — 4:1. Отличиться Райану помог рикошет.



"Боруссия" просто не выдержала то давление, которому ее подверг "Сити". Теперь "горожане" имеют в своем активе 10 очков на общем этапе.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 4:1 (2:0)



Голы: Фоден 22, 57, Холанд 29, Шерки 90 — Антон 72.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Стоунс, Гвардиол, О'Райли (Аит-Нури 86), Гонсалес, Савиньо (Силва 79), Рейндерс (Диаш 79), Фоден, Доку (Шерки 79), Холанд (Мармуш 86).



"Боруссия Дортмунд": Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебайни (Джан 67), Рюэрсон, Нмеча, Забитцер (Грос 67), Свенссон, Адейеми (Силва 81), Байер (Чуквуэмека 67), Гирасси (Беллингем 67).



Предупреждения: Савиньо, О'Райли — Свенссон.