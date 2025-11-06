"Сити" разгромил "Боруссию"
"Манчестер Сити" разгромил в домашних стенах дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:1 и сделал большой шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.
В стартовый состав "горожан" на этот матч вернулись Джон Стоунс, Тиджани Рейндерс и Савиньо, заменив Рубена Диаша, Бернарду Силву и Райана Шерки. Эрлинг Холанд принял капитанскую повязку.
"Сити" несколько осторожно начал матч, но постепенно стал добавлять, и на 22-й минуте "Боруссия" дрогнула. Фил Фоден неожиданно получил свободу вблизи чужой штрафной, совершил пару шагов вперед и поразил дальний нижний угол ворот — 1:0.
Вскоре Нико О'Райли едва не упрочил преимущество хозяев, но Грегор Кобель успел среагировать на удар с близкого расстояния.
На 29-й минуте "горожане" все-таки забили свой второй гол. Жереми Доку прострелил с левого края штрафной в центр площадки, откуда Холанд нанес удар в касание — 2:0.
"Боруссия" выглядела потрясенной и лишь ближе к перерыву отодвинула игру от своих ворот, проведя несколько атак.
На 57-й минуте хозяева сделали счет крупным. Фоден похожим образом пробил с границы штрафной площади — 3:0.
На 72-й минуте "Боруссия" внезапно отыграла один гол. Юлиан Рюэрсон прострелил с правого фланга, а Вальдемар Антон в касание поразил ближний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы — 3:1.
Гости немного ожили, но в компенсированное время вышедший на замену Шерки ударом с границы штрафной восстановил прежнюю разницу в счете — 4:1. Отличиться Райану помог рикошет.
"Боруссия" просто не выдержала то давление, которому ее подверг "Сити". Теперь "горожане" имеют в своем активе 10 очков на общем этапе.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 4:1 (2:0)
Голы: Фоден 22, 57, Холанд 29, Шерки 90 — Антон 72.
"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Стоунс, Гвардиол, О'Райли (Аит-Нури 86), Гонсалес, Савиньо (Силва 79), Рейндерс (Диаш 79), Фоден, Доку (Шерки 79), Холанд (Мармуш 86).
"Боруссия Дортмунд": Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебайни (Джан 67), Рюэрсон, Нмеча, Забитцер (Грос 67), Свенссон, Адейеми (Силва 81), Байер (Чуквуэмека 67), Гирасси (Беллингем 67).
Предупреждения: Савиньо, О'Райли — Свенссон.
06.11.2025 00:55
Просмотров: 231
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
из топ 8 выпасть может только принтер, у них там последние 4 матча сложные и касл.
все остальные остануться.
чуланси кровь из носу победа над барсой надо!
Кто выиграет - будет иметь шансы на топ 8!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
лч беспонтовая хуерга где-то до стадии 1/4
максимальный беспонтовняк.
футбол ради футбола.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий