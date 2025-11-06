Эриксен отказал "Рексему", потому что не хотел сниматься в документальном фильме

Исполнительный директор "Рексема" Майкл Уильямсон поведал, почему бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отказал его клубу минувшим летом.

Контракт Эриксена с "Юнайтед" истек в конце июня, и вышедший в Чемпионшип "Рексем" был серьезно заинтересован в приглашении 33-летнего датчанина.



К удивлению Уильямсона, Эриксен подумал, что "Рексем" хочет его подписать чисто для пиара, использовав драматическую историю Кристиана с остановкой сердца для съемок очередной серии своего документального фильма.



"Я обратился к его агенту, чья реакция во время нашего первого созвона была действительно интересной. Он сказал: "Мы не хотим, чтобы его история стала документальным фильмом, потому что у нас достаточно возможностей для документального фильма по его истории".



"Он думал, что я звоню не из-за его футбольных способностей, а потому что мы хотим снять документальный фильм. Я такой: "Погоди-ка минутку. Я даже не думал об этом. Разумеется, я осведомлен об этом, но я звоню не по этой причине", — цитирует Уильямсона Sky Sports.



Добавим, в сентябре Эриксен свободным агентом присоединился к "Вольфсбургу" из Чемпионшипа.