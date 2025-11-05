"Челси" не справился с "Карабахом"

Алехандро Гарначо "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном матче Лиги Чемпионов против азербайджанского "Карабаха" — 2:2.

Относительно победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в минувший уикенд в стартовом составе "синих" уцелели только Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья и Жоао Педро.

Гости не использовали свой первый в матче реальный момент. Андрей Сантос из выгодной позиции не попал по воротам.

Однако уже на 16-й минуте "Челси" предоставилась вторая возможность открыть счет. Сантос с подступов к штрафной отдал на правый край площадки, где Эстевао Виллиан оторвался от опекуна и поразил ближний угол ворот — 0:1.

Хозяева не стали отчаиваться и на 29-й минуте были вознаграждены ответным голом за свои старания. Камило Дуран из пределов штрафной нанес удар в штангу, а подключившийся в атаку Леандру Андраде опередил Кукурелью и сыграл на добивании — 1:1.

На 37-й минуте Йоррел Хато рукой остановил прострел соперника, а поскольку это случилось в штрафной, рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Марко Янкович — 2:1.

В перерыве Энцо Мареска произвел три замены, и одна из них вскоре сработала. Алехандро Гарначо подкараулил удачный отскок на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки и поразил ворота — 2:2.

В дальнейшем "Челси" играл с оглядкой на свои ворота, опасаясь упустить ничью. "Карабах" пытался показывать зубы по мере возможностей.

В концовке обе команды решили немного рискнуть, играя без центра поля, но ничейный счет остался на табло до финального свистка.

По ходу матча "Челси" и вел в счете, и уступал, но для победы сделал недостаточно. "Карабах" показал себя достойным соперником.

"Карабах" (Азербайджан) — "Челси" (Англия) — 2:2 (2:1)

Голы: Андраде 29, Янкович 39 (пен) — Эстевао 16, Гарначо 53.

"Карабах": Кохальски, Матеус, Медина, Мустафазаде, Джафаргулиев (Болт 75), Янкович, Кади (Аддаи 31), Бикальо, Зубир (Кащук 75), Андраде (Байрамов 61), Дуран (Ахундзаде 61).

"Челси": Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Хато, Кукурелья, Сантос (Фернандес 45), Лавиа (Кайседо 8), Эстевао, Педро (Буонанотте 71), Гиттенс (Гарначо 45), Джордж (Делап 45).

Предупреждения: Матеус, Медина — Сантос, Джеймс.




Последние комментарии:




  1. xusanov 06.11.2025 00:15 # xusanov
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. petrov-ynwa 05.11.2025 23:35 # petrov-ynwa
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. sellman 05.11.2025 23:31 # sellman
    Братики, на днях сделаю шашлык себе. Отпраздную, так сказать, "победу". Ехэй, баляяя

    (ответить)

  4. xusanov 05.11.2025 23:30 # xusanov
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. dembo 05.11.2025 23:25 # dembo
    Тосина в Арсенал за 20.
    Они любят за Челси доедать, хаххаа

    (ответить)

  6. xusanov 05.11.2025 23:23 # xusanov
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  7. dembo 05.11.2025 23:21 # dembo
    я люблю челси

    (ответить)

  8. narcot 05.11.2025 23:21 # narcot
  9. mafia 05.11.2025 23:13 # mafia
    членси на столько смехотворен, что их мангальщики трахнули

    (ответить)

  10. narcot 05.11.2025 23:09 # narcot
    нашампурси

    (ответить)

  11. brown-ale 05.11.2025 23:01 # brown-ale
    Почему Карабах азербайджанский, если он армянский?

    (ответить)

  12. b84 05.11.2025 22:54 # b84
    ахахах
    ор выше гор

    (ответить)

  13. bastian-mc 05.11.2025 22:53 # bastian-mc
    Почему у Карабаха часть защитников и вратарь лучше?

    (ответить)

  14. ygyrbendar 05.11.2025 22:53 # ygyrbendar
    Воротчик у пепси хуета канеш глупо отрицать, надо было Келлехера брать, щас бы топодинси были бы

    (ответить)

  15. akado 05.11.2025 22:48 # akado
    Изначально тактика на матч неверная для такого убогого поля была выбрана. Надо было выпускать Делапа и вешать на него, потому что низом оч сложно по такому огороду играть было.

    (ответить)

  16. gucman 05.11.2025 22:48 # gucman
    Это пздц, товарищи)

    (ответить)

  17. skydreams 05.11.2025 22:46 # skydreams
    карабах оч хороши, всё низом, в пас, не затерялись бы в апл с такой игрой

    (ответить)

  18. dembo 05.11.2025 22:45 # dembo
    ето будет стоить попаданию в топ 8 по итогу скорее всего.



    ЗЫ тосина нахуй, ето даже не игрок уровня карабаха, там защи ито приличнее смотрятся

    (ответить)

