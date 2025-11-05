"Челси" не справился с "Карабахом"

"Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном матче Лиги Чемпионов против азербайджанского "Карабаха" — 2:2.

Относительно победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в минувший уикенд в стартовом составе "синих" уцелели только Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья и Жоао Педро.



Гости не использовали свой первый в матче реальный момент. Андрей Сантос из выгодной позиции не попал по воротам.



Однако уже на 16-й минуте "Челси" предоставилась вторая возможность открыть счет. Сантос с подступов к штрафной отдал на правый край площадки, где Эстевао Виллиан оторвался от опекуна и поразил ближний угол ворот — 0:1.



Хозяева не стали отчаиваться и на 29-й минуте были вознаграждены ответным голом за свои старания. Камило Дуран из пределов штрафной нанес удар в штангу, а подключившийся в атаку Леандру Андраде опередил Кукурелью и сыграл на добивании — 1:1.



На 37-й минуте Йоррел Хато рукой остановил прострел соперника, а поскольку это случилось в штрафной, рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Марко Янкович — 2:1.



В перерыве Энцо Мареска произвел три замены, и одна из них вскоре сработала. Алехандро Гарначо подкараулил удачный отскок на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки и поразил ворота — 2:2.



В дальнейшем "Челси" играл с оглядкой на свои ворота, опасаясь упустить ничью. "Карабах" пытался показывать зубы по мере возможностей.



В концовке обе команды решили немного рискнуть, играя без центра поля, но ничейный счет остался на табло до финального свистка.



По ходу матча "Челси" и вел в счете, и уступал, но для победы сделал недостаточно. "Карабах" показал себя достойным соперником.



"Карабах" (Азербайджан) — "Челси" (Англия) — 2:2 (2:1)



Голы: Андраде 29, Янкович 39 (пен) — Эстевао 16, Гарначо 53.



"Карабах": Кохальски, Матеус, Медина, Мустафазаде, Джафаргулиев (Болт 75), Янкович, Кади (Аддаи 31), Бикальо, Зубир (Кащук 75), Андраде (Байрамов 61), Дуран (Ахундзаде 61).



"Челси": Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Хато, Кукурелья, Сантос (Фернандес 45), Лавиа (Кайседо 8), Эстевао, Педро (Буонанотте 71), Гиттенс (Гарначо 45), Джордж (Делап 45).



Предупреждения: Матеус, Медина — Сантос, Джеймс.