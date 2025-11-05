"Челси" не справился с "Карабахом"
"Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном матче Лиги Чемпионов против азербайджанского "Карабаха" — 2:2.
Относительно победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в минувший уикенд в стартовом составе "синих" уцелели только Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья и Жоао Педро.
Гости не использовали свой первый в матче реальный момент. Андрей Сантос из выгодной позиции не попал по воротам.
Однако уже на 16-й минуте "Челси" предоставилась вторая возможность открыть счет. Сантос с подступов к штрафной отдал на правый край площадки, где Эстевао Виллиан оторвался от опекуна и поразил ближний угол ворот — 0:1.
Хозяева не стали отчаиваться и на 29-й минуте были вознаграждены ответным голом за свои старания. Камило Дуран из пределов штрафной нанес удар в штангу, а подключившийся в атаку Леандру Андраде опередил Кукурелью и сыграл на добивании — 1:1.
На 37-й минуте Йоррел Хато рукой остановил прострел соперника, а поскольку это случилось в штрафной, рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Марко Янкович — 2:1.
В перерыве Энцо Мареска произвел три замены, и одна из них вскоре сработала. Алехандро Гарначо подкараулил удачный отскок на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки и поразил ворота — 2:2.
В дальнейшем "Челси" играл с оглядкой на свои ворота, опасаясь упустить ничью. "Карабах" пытался показывать зубы по мере возможностей.
В концовке обе команды решили немного рискнуть, играя без центра поля, но ничейный счет остался на табло до финального свистка.
По ходу матча "Челси" и вел в счете, и уступал, но для победы сделал недостаточно. "Карабах" показал себя достойным соперником.
"Карабах" (Азербайджан) — "Челси" (Англия) — 2:2 (2:1)
Голы: Андраде 29, Янкович 39 (пен) — Эстевао 16, Гарначо 53.
"Карабах": Кохальски, Матеус, Медина, Мустафазаде, Джафаргулиев (Болт 75), Янкович, Кади (Аддаи 31), Бикальо, Зубир (Кащук 75), Андраде (Байрамов 61), Дуран (Ахундзаде 61).
"Челси": Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Хато, Кукурелья, Сантос (Фернандес 45), Лавиа (Кайседо 8), Эстевао, Педро (Буонанотте 71), Гиттенс (Гарначо 45), Джордж (Делап 45).
Предупреждения: Матеус, Медина — Сантос, Джеймс.
05.11.2025 22:45
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
КОРОЛИ!!!
Братики, на днях сделаю шашлык себе. Отпраздную, так сказать, "победу". Ехэй, баляяя
КОРОЛИ!!!
Тосина в Арсенал за 20.
Они любят за Челси доедать, хаххаа
КОРОЛИ!!!
я люблю челси
он вам не саусаге
членси на столько смехотворен, что их мангальщики трахнули
нашампурси
Почему Карабах азербайджанский, если он армянский?
ахахах
ор выше гор
Почему у Карабаха часть защитников и вратарь лучше?
Воротчик у пепси хуета канеш глупо отрицать, надо было Келлехера брать, щас бы топодинси были бы
Изначально тактика на матч неверная для такого убогого поля была выбрана. Надо было выпускать Делапа и вешать на него, потому что низом оч сложно по такому огороду играть было.
Это пздц, товарищи)
карабах оч хороши, всё низом, в пас, не затерялись бы в апл с такой игрой
ето будет стоить попаданию в топ 8 по итогу скорее всего.
ЗЫ тосина нахуй, ето даже не игрок уровня карабаха, там защи ито приличнее смотрятся
