"Реал" вышел из борьбы за Гехи
Испанский "Реал" вышел из борьбы за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
Как и некоторые другие клубы, "Реал" задумывался о приглашении Гехи свободным агентом следующим летом.
Будучи зарубежным клубом, "Реал" уже с января мог бы попытаться заключить предварительный контракт с 25-летним игроком сборной Англии.
Однако AS утверждает, что "Реал" счет завышенными ожидания Гехи по зарплате и бонусу за переход, поэтому гранд Ла Лиги более не претендует на Марка.
Ранее "Реал" также потерпел неудачу в своем стремлении заманить Вильяма Салиба, заключившего новый контракт с "Арсеналом", но на радаре у клуба из Мадрида все еще остаются Дайо Упамекано из "Баварии" и Ибраима Конате из "Ливерпуля".
Источник добавляет, что теперь фаворитами в борьбе за Гехи становятся "Ливерпуль" и "Бавария".
05.11.2025 20:00
