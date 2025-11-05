"Реал" вышел из борьбы за Гехи

Испанский "Реал" вышел из борьбы за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Как и некоторые другие клубы, "Реал" задумывался о приглашении Гехи свободным агентом следующим летом.



Будучи зарубежным клубом, "Реал" уже с января мог бы попытаться заключить предварительный контракт с 25-летним игроком сборной Англии.



Однако AS утверждает, что "Реал" счет завышенными ожидания Гехи по зарплате и бонусу за переход, поэтому гранд Ла Лиги более не претендует на Марка.



Ранее "Реал" также потерпел неудачу в своем стремлении заманить Вильяма Салиба, заключившего новый контракт с "Арсеналом", но на радаре у клуба из Мадрида все еще остаются Дайо Упамекано из "Баварии" и Ибраима Конате из "Ливерпуля".



Источник добавляет, что теперь фаворитами в борьбе за Гехи становятся "Ливерпуль" и "Бавария".