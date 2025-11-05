"Брайтон" задумался о продлении контракта Уэлбека

"Брайтон" задумался о продлении контракта с нападающим Данни Уэлбеком.

34-летний Уэлбек впечатляющим образом начал новый контракт, забив шесть голов в 10 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



По информации talkSPORT, успехи Уэлбека не остались незамеченными со стороны главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, и теперь Данни может впервые за семь лет получить вызов в национальную команду.



А боссы "Брайтона" задумались о том, чтобы продлить истекающий в конце сезона контракт Уэлбека. "Чайки" всегда цели опытных игроков, которые остаются профессионалами, несмотря на возраст, и Джеймс Милнер может это подтвердить.



Добавим, последний раз Уэлбек вызывался в сборную еще в сентябре 2018. Всего Данни забил 16 голов в 42 матчах за англичан, поучаствовал на двух Чемпионатах Мира и одном Евро.