Венгер: "Ливерпуль" разрушил свою полузащиту ради Вирца"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что ради Флориана Вирца "Ливерпулю" пришлось "разрушить" свою полузащиту.

Вирц еще не совершил ни одного результативного действия за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов.



Выступая перед началом матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом", Венгер выразил мнение, что Вирцу придется довольствоваться ролью вингера, чтобы регулярно играть за "красных".



"Когда Вирц выбирал между "Баварией" и "Ливерпулем", он сказал "Ливерпулю": "Я перейду к вам, если буду играть 10-го номера, я не хочу играть на фланге". "Ливерпуль" согласился и подписал его".



"Они начали использовать его в стартовом составе, и ради него они разрушили свою полузащиту, потому что их полузащита состояла из Гравенберха, Макаллистера и Собослаи. Чтобы играл Вирц, они убрали Собослаи".



"Как они поступили против "Астон Виллы"? Они вернулись к своему обычному сочетанию в полузащите из прошлого сезона".



"Сегодня вечером они играют с Вирцем. Уверен, тренер сказал: "Если ты хочет снова играть, тебе придется играть на фланге, потому что я не хочу нарушать полузащиту", — сообщил Венгер beIN Sports.