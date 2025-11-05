Холанд сравнил Шерки с Де Брюйне
Нападающий Эрлинг Холанд признался, что новичок "Манчестер Сити" Райан Шерки напоминает ему Кевина Де Брюйне.
В двух предыдущих сезонах Холанд забил огромное количество голов с великолепных передач Де Брюйне, но Кевин покинул "Сити" минувшим летом.
В минувший уикенд против "Борнмута" Холанд дважды отличился с передач Шерки, и Эрлинг чувствует, что Райан обладает тем же особенным навыком, что и Де Брюйне.
"Он хороший парень с кое-какими удивительными качествами, которые все мы можем видеть".
"Нам важно играть в футбол таким образом, чтобы каждый проявлял себя как можно лучше на поле. Тоже самое и с ним — нам нужно помочь ему, чтобы он, будучи 10-м номером, играл со свободным разумом и отдавал мяч на меня и на атакующих игроков".
"Он обладает этим особеннымым качеством, которое мне сложно объяснить. Это слегка похоже на Кевина. Он может отдать пас в любую точку поля. Он особенный талант, и нам нужно помочь ему развиться еще больше. Он может быть действительно хорош", — цитирует Холанда официальный веб-сайт "Сити".
05.11.2025 17:00
Просмотров: 203
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: