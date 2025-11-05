Анонс матча "Манчестер Сити" — "Боруссия"
В среду вечером "Манчестер Сити" примет на своем поле дортмундскую "Боруссию" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.
В преддверии этого матча главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола озвучил цель набрать еще девять очков для выхода в плей-офф соревнования.
Прямо сейчас "Боруссия" и "Сити" имеют по семь набранных баллов, одержав по две победы и по разу сыграв вничью в трех первых турах.
- Это будет седьмой матч между "Сити" и "Боруссией" в Лиге Чемпионов, причем "горожане" проиграли только один из шести предыдущих (3 победы, 2 ничьи).
- "Сити" пропускал первым в четырех из шести матчей против "Боруссии" в Лиге Чемпионов, включая два крайних, которые оба выиграл со счетом 2:1.
- Хосеп Гвардиола как тренер не проиграл ни одного из 10 своих последних матчей против "Боруссии" во всех соревнованиях (6 побед, 4 ничьи).
- Всего Гвардиола потерпел три поражения от "Боруссии" — все три случились с 2013 по 2014 год, когда дортмундцев тренировал Юрген Клопп.
- "Боруссия" забила 12 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, несмотря на xG лишь в 4.5.
- "Сити" не проиграл ни одного из 22 последних домашних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов (19 побед, 3 ничьи) — с поражения 1:2 от "Лиона" в сентябре 2018.
- На протяжении этих 22 домашних матчей без поражений "Сити" лишь однажды не смог забить — против "Интера" в сентябре 2024 (0:0).
- "Боруссия" забивала ровно по четыре гола в трех последних матчах в Лиге Чемпионов, но четыре раза подряд в соревновании этого еще никто не делал.
- Капитан "Сити" Бернарду Силва может сыграть свой 100-й матч в Лиге Чемпионов. Из португальцев этот рубеж покоряли только Криштиану Роналду (183), Пепе (120) и Луиш Фигу (103), причем все они свой 100-й поединок выигрывали.
Полузащитник "Сити" Матео Ковачич отсутствует с травмой лодыжки. Остальные игроки должны быть в порядке.
Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
05.11.2025 15:00
