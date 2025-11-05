Анонс матча "Карабах" — "Челси"

Очередным соперником "Челси" на общем этапе Лиги Чемпионов станет азербайджанский "Карабах".

В данный момент "Челси" и "Карабах" располагаются по соседству в таблице общего этапа Лиги Чемпионов, набрав по шесть очков в трех первых турах.



В минувший уикенд "Челси" уверенно разобрался с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (1:0), и теперь "синим" нужно постараться закрепить этот успех.



- Единственный предыдущий раз "Челси" пересекался с "Карабахом" на групповой стадии Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18, одержав победы 6:0 дома и 0:4 на выезде.



- "Челси" забивал 10 голов в двух своих первых матчах в еврокубках только против двух команд: "Карабаха" и "Норшелланна".



- "Карабах" проиграл все семь своих матчей против английских команд в еврокубках, пропустив 21 гол и забив только один. Это единственный гол случился против "Тоттенхэма" в сентябре 2015.



- Если учитывать и клубный Чемпионат Мира, "Челси" выиграл 20 из 23 международных матчей при Энцо Мареске (без квалификации), забивая в каждом из этих 23 (всего 66 забитых голов).



- В своем предыдущем домашнем матче Лиги Чемпионов "Карабах" обыграл "Копенгаген" (2:0), но две победы подряд на своем поле в европейском соревновании еще никогда не одерживал.



- "Челси" проиграл все три своих последних выездных матча в Лиге Чемпионов.



- "Карабах" набрал шесть очков из девяти возможных в этом розыгрыше Лии Чемпионов — на четыре больше, чем во время своего предыдущего участия в элитном европейском соревновании (два из 18 возможных в 2017/18).



- Уже 25 разных игроков сыграли за "Челси" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это больше, чем у какой-либо другой команды в трех первых турах.



- "Челси" выставлял второй самый молодой стартовый состав в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (в среднем 23 года и 339 дней). Моложе был только ПСЖ (23 года и 261 день).



- Вингер "Челси" Эстевао может стать первым южноамериканским игроком в возрасте 18 лет или моложе, забивавшим в двух матчах Лиги Чемпионов подряд.



Из-за небольшой травмы на этот выезд не смог отправиться вингер "Челси" Педру Нету. Леви Колуилл, Бенуа Бадиашиле, Дариу Эссугу и Коул Палмер по-прежнему травмированы. Лиам Делап пропустил дерби против "Тоттенхэма" из-за дисквалификации, но на матч в Баку доступен.



Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур

"Карабах" (Азербайджан) — "Челси" (Англия)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз