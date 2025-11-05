Аморим и Далот оказались родственниками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим и его защитник Диогу Далот оказались дальними родственниками.

Согласно исследованию португальского веб-сайта по поиску предков Geneall, Аморим и Далот являются праправнуками Карлоса Далло (Carlos Dallot), циркового артиста из 19-го века.



Карлос Далло родился во Франции и вместе со своими сиблингами Жозе и Джулией гастролировал по Европе, прежде чем обосновался в Португалии, продолжив там выступления.



Прежде Далот, выходивший в старте на 39 из 54 матчей "Юнайтед" при Амориме, уже подтверждал, что его фамилия имеет французское происхождение.



Далот является продуктом академии "Порту", присоединившись к "Юнайтед" в 2018 году по сделке стоимостью 19 миллионов фунтов.