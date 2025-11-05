Артета отметил "характер и смелость" Доумана
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил "характер и смелость" своего юного полузащитника Макса Доумана.
Накануне Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов, в возрасте 15 дней и 308 дней появившись на замену против "Славии".
После победы в Праге со счетом 0:4 Артета заявил, что возраст — это лишь число для Доумана, который своим первым же действием на поле заставил защитника нарушить правила.
"Он такое вытворяет с мячом... Он выходит на поле, первый раз принимает мяч, идет в атаку на оппонента, начинает обыгрывать и зарабатывает фол".
"Это характер, это смелость — и этому нельзя научить. Либо это у тебя есть, либо нет".
"И не имеет значения, что говорит его паспорт. Ты бросаешь его в бой, а он адаптируется и показывает хорошую игру", — цитирует Артету Sky Sports.
05.11.2025 11:00
Просмотров: 259
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будущий каратель пидорасов с колхозного стемфорд бриджа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий