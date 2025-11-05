Футбольный агент угрожал Удоджи оружием

Футбольный агент угрожал огнестрельным оружием защитнику "Тоттенхэма" Дестни Удоджи.

Данный инцидент случился еще 6 сентября в Лондоне. К счастью, никто не пострадал. Спустя два дня 31-летний агент, угрожавший Удоджи, был арестован, сообщает Sky Sports.



Полиция подозревает, что этот агент шантажировал, а также угрожал еще одному человеку. В данный момент ведется расследование, а мужчина был выпущен под залог.



"Мы обеспечиваем поддержку Дестини и его семье с момента инцидента, и мы продолжим делать это. Учитывая юридические аспекты, мы не можем это дополнительно комментировать", — гласит заявление "Тоттенхэма".



Летом 2022 "Тоттенхэм" приобрел Удоджи у "Удинезе" за 15 миллионов фунтов, позволив Дестини задержаться в итальянском клубе на сезон.



В этом сезоне Удоджи сыграл 10 матчей за "шпор" во всех соревнованиях, включая победу 4:0 над "Копенгагеном" накануне вечером.