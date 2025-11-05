Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс пропустит минимум семь недель с травмой задней поверхности бедра.

32-летний Мингс повредил свою правую ногу во время проигранного "Виллой" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшую субботу (2:0), хотя только на 74-й минуте вышел на замену.



На момент травмы Мингса "Вилла" уже использовала все пять своих замену, поэтому бирмингемцы заканчивали матч на "Энфилде" вдесятером.



По информации talkSPORT, углубленное обследование показало, что восстановление Мингса растянется до Нового года.



В остатке этого календарного года "Вилле" предстоит сыграть 12 матчей, в том числе против "Манчестер Юнайтед", "Челси" и дважды "Арсенала".