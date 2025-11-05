Слот: "Брэдли сыграл выдающимся образом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отметил игру своего правого защитника Конора Брэдли против испанского "Реала".

22-летний Брэдли целиком провел победный для "Ливерпуля" матч Лиги Чемпионов на "Энфилде" во вторник вечером (1:0).



Слот остался в восторге от того, как Брэдли справился с нападающим "Реала" Винисиусом.



"Конор сыграл выдающимся образом. Он сыграл выдающимся образом против "Реала" и в прошлом сезоне, когда из-за травмы ему пришлось уйти на 80-й минуте".



"Сейчас, через три дня после 90 минут против Виллы", он сыграл 90 минут, противостоя Винисиусу в невероятном темпе. До матча я сказал игрокам, что они забили 26 голов в Ла Лиге, а у Мбаппе и Винисиуса 24 результативных действия на двоих".



"Если вы хотите иметь хоть какие-нибудь шансы на победу в матче, вы должны хорошо обороняться при стандартах. Команды могут забивать голы, но классные игроки тоже могут забивать голы, и эти двое — определенно".



"Конор очень хорошо оборонялся против Винисиуса", — цитирует Слота Liverpool Echo.